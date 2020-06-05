سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020

يشهد الريال السعودي، اليوم الجمعة، 5-6 -2020، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم، وفقًا للبنوك العاملة المصرية.سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.بنك مصرووصل في بنك مصر إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIBووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانواستقر سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.18 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلومويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.الريال السعودى في بنك كريدي أجريكولووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.يشار الي ان الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".