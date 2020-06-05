سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:43 ص
منة سالمطباعة
يشهد الريال السعودي، اليوم الجمعة، 5-6 -2020، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم، وفقًا للبنوك العاملة المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل في بنك مصر إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.18 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار الي ان الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم، وفقًا للبنوك العاملة المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل في بنك مصر إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.18 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار الي ان الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".