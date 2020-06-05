رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-6-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:18 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 5-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي 52.36 للشراء وللبيع 52.80، مقابل تسجيله أمس 51.94 للشراء وللبيع 52.42.

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 52.41 للشراء وللبيع 52.75، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 52.41 وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.36 وللبيع 52.80، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.08 وللبيع 52.89، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 وللبيع 52.75.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي للشراء 50.94 وللبيع 52.68، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.94 وللبيع 52.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للبيع 51.23 وللبيع 52.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.65 وللبيع 52.79، وفي كريدي أجريكول سجل للشراء 51.40 وللبيع 51.78.

وكما سجل البنك التجاري الدولي 50.06 للشراء وللبيع 52.76، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.06 وللبيع 52.85، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 50.15 وللبيع 53.82، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.18 وللبيع 52.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.78 وللبيع 52.41.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الجمعة:

الريال العماني

سجل الريال العماني في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.05 للشراء وللبيع 42.20، وفي البنك المركزي سجل 41.91 وللبيع 42.25، وفي بنك مصر سجل 41.46 للشراء وللبيع 42.15، وفي بنك الإسكندرية 41.14 للشراء وللبيع 42.20، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 40.93 وللبيع 42.15.

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.21 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.20 وللبيع 4.33، أما في بنك عودة فسجل 4.19 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك المصري الخليجي سجل للشراء 4.20 وللبيع 4.33، وفي المصرف المتحد سجل 4.19 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك بركة سجل 4.17 وللبيع 4.23، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.32.

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني في مصرف أبو ظبي للشراء 42.81 وللبيع 43.09، وفي بنك مصر سجل للشراء 42.11 وللبيع 43.04، وفي البنك المصري الخليجي فسجل 42.07 للشراء وللبيع 43.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 42.81 وللبيع 43.09، أما في البنك المركزي فسجل للشراء 42.69 وللبيع 43.12.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-6-2020 فى محافظات مصر

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»