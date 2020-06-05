سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الجمعة:

الريال العماني

الريال السعودي

الدينار البحريني

ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 5-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي 52.36 للشراء وللبيع 52.80، مقابل تسجيله أمس 51.94 للشراء وللبيع 52.42.ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 52.41 للشراء وللبيع 52.75، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 52.41 وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.36 وللبيع 52.80، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.08 وللبيع 52.89، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 وللبيع 52.75.وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي للشراء 50.94 وللبيع 52.68، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.94 وللبيع 52.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للبيع 51.23 وللبيع 52.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.65 وللبيع 52.79، وفي كريدي أجريكول سجل للشراء 51.40 وللبيع 51.78.وكما سجل البنك التجاري الدولي 50.06 للشراء وللبيع 52.76، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.06 وللبيع 52.85، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 50.15 وللبيع 53.82، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.18 وللبيع 52.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.78 وللبيع 52.41.سجل الريال العماني في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.05 للشراء وللبيع 42.20، وفي البنك المركزي سجل 41.91 وللبيع 42.25، وفي بنك مصر سجل 41.46 للشراء وللبيع 42.15، وفي بنك الإسكندرية 41.14 للشراء وللبيع 42.20، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 40.93 وللبيع 42.15.سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.21 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.20 وللبيع 4.33، أما في بنك عودة فسجل 4.19 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك المصري الخليجي سجل للشراء 4.20 وللبيع 4.33، وفي المصرف المتحد سجل 4.19 للشراء وللبيع 4.33، وفي بنك بركة سجل 4.17 وللبيع 4.23، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.32.بلغ سعر الدينار البحريني في مصرف أبو ظبي للشراء 42.81 وللبيع 43.09، وفي بنك مصر سجل للشراء 42.11 وللبيع 43.04، وفي البنك المصري الخليجي فسجل 42.07 للشراء وللبيع 43.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 42.81 وللبيع 43.09، أما في البنك المركزي فسجل للشراء 42.69 وللبيع 43.12.