انطلاق تظاهرات نيويورك السلمية فى أعرق الحدائق الأمريكية (فيديو)

انطلقت تظاهرات نيويورك في واشنطن سكوير بارك، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين في الحديقة الأمريكية العريقة، للتعبير عن غضبهم من الشرطة الأمريكية.وحاول المتظاهرون تغيير صورة الشغب ونهب الممتلكات العامة وتدمير المنشآت، التي انتشرت عبر وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية، والتي شوهت صورة التظاهرات الأمريكية.وتدخل الاحتجاجات الأمريكية يومها الثامن على التوالي، للتنديد بمقتل مواطن أمريكي يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي، حيث حاول الشرطي ضبط جورج صاحب البشرة السمراء، واستخدم ضده القوة المفرطة ليضع ركبته فوق رقبة الضحية الذي أخذ يردد: "لا أستطيع التنفس.. رقبتي تؤلمني، وجسدي يؤلمني"، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من القبض عليه خلال التحقيقات بسبب الاختناق.واشتعل غضب الشارع الأمريكي، وأصبح "جوروج فلويد"، أيقونة للتنديد بعنصرية الشرطة الأمريكية ضد ذو الأصول الإفريقية وأصحاب البشرة السمراء، وكل من يخالفهم في الدين والعرق، واتخذت السلطات الأمريكية قرار بالتحقيق مع 4 ضباط كانوا متواجدين في الواقعة، ومنهم الضابط الذي تسبب في مقتل جورج.