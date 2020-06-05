زينة تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة (صورة)

شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وعلقت "زينة" على الصورة، قائلة: "ليس لأنك سعيد تضحك، لكن لأن من حولك يستمد قوته من ابتسامتك".وظهرت "زينة" في الصورة بإطلالة متألقة، حيث اعتمدت إطلالة كاجوال في غاية الجاذبية والبساطة وارتدت تي شيرت باللون الأبيض نصف كم، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة ومظهرًا جذابًا.أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينة تسريحة شعر ناعمة، حيث تركته منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الجذابة الهادئة والتي تناسب لون بشرتها، كما اعتمدت نظارة شمسية أنيقة.يذكر أن الفنانة زينة عُرض لها مسلسل "جمع سالم" الذي شارك في بطولته كل من، دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.مسلسل "جمع سالم" يناقش في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق طرق.