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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم الاحتجاجات.. ترامب يطلب زيادة تمويل قوات الأمن

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:25 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يريد زيادة التمويل لأجهزة الأمن بالولايات المتحدة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أيام ردا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة.

وقال ترامب، في تصريح عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يريدون الحد من تمويل الشرطة، بينما هو يريد زيادة تمويلهم للحد من الجريمة.

وهاجم الرئيس ترامب منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة الرئاسية جو بايدن، قائلا: «بايدن النائم يسير خلف الاشتراكيين وأنا عكسه تماما».

وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، بدء محاكمة ضباط شرطة مينيابوليس السابقين المتهمين في قتل جورج فلويد في 29 يونيو الجاري.

وكان الادعاء الأمريكي بولاية مينيسوتا، التي شهدت حادث مقتل جورج فلويد على يد 4 ضباط شرطة، قد عدل التهم الموجهة إليهم واتهامهم بالقتل من الدرجة الثانية بعد ضغوطات قوية نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في عموم الولايات المتحدة.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أن بعض المشاركين في الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد خارجون على القانون ويحملون أجندات متطرفة.

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