وائل الإبراشي: الإخوان تعلموا الكذب من وزير دعاية «هتلر»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن موقع رصد التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، بارعين فى نشر الأكاذيب والشائعات، كما لو كانوا تعلموا من وزير الدعاية النازى، "جوبلز"، محذرًا المواطنين أن حرب الإرهاب لها أشكال متعددة ولا تقتصر على إطلاق النار وتفجير القنابل، ولها وجوه أخرى مثل هذه الشبكات الإرهابية التى تعتمد على الأكاذيب من أجل النيل من مصر وشعبها.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية فقدت كل شيء وأفلست تمامًا، وتابع: "لا يوجد جماعة وصلت إلى هذا الانحطاط فى مجتمع مثلما وصلت جماعة الإخوان فى المتاجرة بأزمة جائحة كورونا".وأكد "الإبراشى"، أن "رصد"، من الشبكات الإرهابية التى تتبع جماعة الإخوان التى تعتمد على الأكاذيب المكشوفة والمفضوحة، وتابع: "الإخوان فشلوا فى كل مخططاتهم الإجرامية سواء الإرهابية أو الفتنة أو ضخ الأكاذيب".