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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يكرّم رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:51 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، اليوم الخميس، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم.

وقدم محافظ الغربية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا إلى تواجدهم لمدة أسبوع مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التي تخص كل جهة لسرعة العمل والإنجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القادم من حياتهم.

شمل التكريم كلا من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وعبدالعزيز محمد عجاج رئيس حي أول المحلة الكبري، ومحمد صلاح عبدالحميد رئيس حي ثان المحلة، وإبراهيم عبداللطيف أحمد فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، وأحمد المغاوري سليمان رئيس مركز ومدينة قطور، وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وممدوح صبحي صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، ومحمد متولي أبوسليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبدالشافي مصطفى عبدالشافي رئيس مركز ومدينة السنطة.

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