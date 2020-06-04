رئيس كفر شكر الجديد: «معنديش واسطة».. وسأعتمد الجولات المفاجئة

قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، إنه سيضع ملفات النظافة والإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أولى اهتماماته، بالإضافة إلى الاهتمام بكافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن داخل المدينة والقرية والأماكن مترامية الأطراف أيضا، بدعم وجهود اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وأضاف رفعت، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيعمل على إنجاز وإنهاء جيع المشروعات الخدمية المتوقفة أو المتعثرة من خلال عرضها على المحافظ لإزالة وحل كافة العقبات، مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس داخل المكتب، وسيتابع بنفسه نظام عمل الإدارات الخدمية والوحدات المحلية والإشغالات، فضلا عن الاهتمام بالبيئة والصحة العامة والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا لحماية المواطنين.ولفت إلى قيامه بجولات مفاجئة بالمدينة والقرى لرصد أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لإزالتها فورا ومحاسبة المقصرين دون وساطة أو محسوبية، موضحا أنه يحب أن أتعامل مع الواقع بنفسه ولا يعتمد على تقارير مكتبية لإعطاء القرار الصائب.وأوضح: "سأعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتواصل معهم وحل مشكلاتهم فورا طبقا للقانون، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هدفي أن يشعر كل مواطن بالقرية والمدينة بالرضا التام وحصوله على حقه دون وساطة أو محسوبية".يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر اليوم حركة تنقلات تضمنت تعيين 6 رؤساء أحياء ومدن جدد بالقليوبية شملت:- خالد محمد المحمدي عبد الحليم، رئيس حي السلام أول القاهرة، رئيسا لمركز ومدينة شبين القناطر.- نادر سعيد عبد العزيز حسين، رئيس حي الدقي - الجيزة (سابقًا)، رئيسا لمدينة الخصوص.- محمد سالم عبدالشافي سالم، رئيس حي حدائق القبة القاهرة، رئيسا لمركز ومدينة القناطر الخيرية.- عثمان السيد حسن شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، رئيسا لحي غرب شبرا الخيمة.- هشام رفعت محمد أبوعتمان، رئيس مركز ومدينة فارسكور دمياط، رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر.- علي عبد الستار سيد أحمد مرسي، رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية، رئيسا لمركز ومدينة بنها.