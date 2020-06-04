«الحب في زمن كورونا».. نصيحة بارتداء الكمامة في العلاقة الزوجية

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في إثارة الذعر حول العالم، بسبب زيادة حالات الإصابة به وارتفاع معدالات الوفاة، ومع التحذيرات المستمرة بشأن ترك مسافة بين الأاشخاص بعضهم البعض، والتشديد على ضرورة التباعد الاجتماعي، كوسائل لمنع انتقال العدوى، وجد المتزوجون أنفسهم في حيرة بشأن العلاقة الحميمية، وهل لها دور في انتقال الفيروس؟.وفقا لدراسة أعدها باحثون من جامعة هارفورد، أكدت أنه يجب على الأزواج الذين لا يعيشون معًا اتخاذ الاحتياطات عند ممارسة العلاقة الزوجية، بما في ذلك عدم التقبيل وارتداء أقنعة الوجه.واقترح الباحثون أيضًا، الاستحمام قبل وبعد العلاقة، وتطهير المنزل، وتجنب الأنشطة الجنسية التي تساعد على نقل العدوى.ووفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، نصح الباحثون بارتداء الماسك عند ممارسة العلاقة الحميمية، لتجنب نقل العدوى بفيروس كورونا.وأشار الباحثون، إلى أن الأزواج الذين لا يقومون بالحجر الصحي معًا ولكنهم يظلون نشطين جنسيًا، يفكرون في عدم التقبيل على الفم وارتداء أقنعة واقية أثناء العلاقة، لمنع انتشار الفيروس التاجي.ويؤكد الباحثون من جامعة "هارفورد"، أن الاتصال الجنسي ينطوي على بعض المخاطر للتعرض للإصابة بفيروس متلازمة الالتهاب التنفسي "الحاد 2" خلال جائحة فيروس كورونا.وتستمر الأبحاث لتزويد الأطباء "بإرشادات حول كيفية معالجة الصحة الجنسية والنشاط مع المرضى في هذا السياق.تأتي الدراسة في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة لوائح جديدة تجعل من غير القانوني ممارسة الجنس مع شخص يعيش خارج منزلك.