مستقبل وطن يستعرض الرسائل الإيجابية في كلمة الرئيس اليوم

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل خلال مشاركته بالقمة العالمية للقاحات مجموعة من الرسائل الإيجابية التي تؤكد عظمة وريادة الدولة المصرية، وحرصها على ترسيخ مجتمعات آمنة ينعم شعوبها بخير وسلام.وأوضح رشاد، أن الكلمة كانت بمثابة استعراض لحجم الجهود والنجاحات التي خاضتها مصر في المجال الطبي؛ وفي مساندة الدول لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن عرض الرئيس استعداد مصر للمساهمة في أبحاث وتصنيع اللقاحات، وتدريب الكوادر، يبرز رسالة السلام والتسامح التي يتبناها المشروع الوطني للدولة المصرية.وأشار رشاد، إلى أن الكلمة دستور عمل لملوك ورؤساء كل الدول نحو الوصول إلى مجتمعات آمنة ومتقدمة يعيش أهلها في حياة كريمة، وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات، بدون تكاتف وتضامن العالم وإرساء أسس الحوار البناء والفكر المستنير، وتبادل الثقافات، والبعد عن الصراعات.وثمن رشاد، إشارة الرئيس إلى ضرورة استغلال الأزمة الحالية في تعزيز التعاون المشترك ضد الأمراض الفتاكة التي تهدد حياة البشرية، والتي تعد دعوة لخلق تكتل طبي قادر على مجابهة التحديات الطبية المزمنة.وأكد أن الرئيس السيسي، يعيد صياغة مبادئ حقوق الإنسان ليس في مصر فقط، ولكن للبشرية جمعاء، بحيث تصبح قضية محورية تضع صحة المواطن على رأس أولوياته.