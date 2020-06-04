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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المدعي العام الأمريكي يتعهد بتحسين علاقات الشرطة مع ذوي البشرة السمراء

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:49 م
وليام بار
وليام بار
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تعهد المدعي العام الأمريكي وليام بار، اليوم الخميس، بأن يسعى مسؤولو إنفاذ القانون إلى تحسين العلاقات مع جماعات البشرة السمراء ذوي الأصول الإفريقية، كما تعهد أيضًا بمقاضاة من وصفهم بـ"المحرضين المتطرفين" المنضمين للمتظاهرين السلميين.

وقال بار -في مؤتمر صحفي عبر الواقع الافتراضي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون ستسعى جاهدة لإيجاد حلول بناءة، مؤكدا أن وفاة جورج فلويد -الرجل ذى البشرة السمراء الذي توفي أثناء اعتقال أربعة ضباط بيض له- لن تكون عبثا.

وأوضح بار: أن وفاة جورج فلويد لم تكن الأولى من نوعها، وقال "لا يمكن إنكار أن العديد من الأمريكان من أصول أفريقية يفتقرون إلى الثقة في نظام العدالة الجنائية الأمريكية، وهذا يجب أن يتغير".

وأضاف المدعي العام الأمريكي، أنه في حين أن الغالبية العظمى من المتظاهرين سلميون، إلا أن هناك محرضين متطرفين يشاركون في الاحتجاجات ويسعون إلى التحريض والمشاركة في أعمال العنف والشغب ضد الأشخاص والمباني، وهناك محرضون متطرفون يختطفون الاحتجاجات لمتابعة أجندتهم المنفصلة والعنيفة.

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