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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تنهي خدمة مقيم شعائر في كفرالشيخ لمخالفته التعليمات

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:32 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء خدمة مقيم شعائر، بناءً على تقرير مدير مديرية أوقاف كفرالشيخ، ومذكرة رئيس القطاع الديني.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إنه أصدر قرارًا بإنهاء خدمة المدعو هشام عبدالحليم علي حسن الأحول، الذي كان يعمل مقيم شعائر، وذلك لمخالفته التعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشدد وزير الأوقاف على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وقال وزير الأوقاف إن أي محاولة للالتفاف على تعليمات الوزارة الخاصة بمنع فتح المساجد وتعليق أداء صلاة الجمع والجماعات سوف تقابل بكل حزم وحسم، مشيرا إلى أنه تم التنبيه مجددا على مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة بأهمية متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقا تاما، مؤكدا أن الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.

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