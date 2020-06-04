أحمد فايق يكشف حقائق علمية عن كورونا (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد فايق، حقائق علمية عن فيروس كورونا، قائلًا إنه حتى يدخل فيروس كورونا جسد الإنسان، يجب أن يكون أعداد الفيروسات نحو 70 مليار فيروس معًا، ووزنهم 1 من مليون جرام.وأضاف "فايق"، خلال تقديم برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، أن حجم الفيروسات التي دخلت جسد 4 ملايين إنسان، يبلغ 2 جرام فقط.وشدد على أن التباعد الاجتماعي أهم شيء لمواجهة كورونا، وأن الإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد للقضاء عليه حتى الآن، لافتًا إلى أن أقرب أرقام لحقيقة فيروس كورونا هي أعدد الوفيات.