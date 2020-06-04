عمدة واشنطن تطالب «وحدات الدعم» من خارج الولاية بمغادرتها

دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مورييل بوزير، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، لدعم عملية تأمين الاحتجاجات في البلاد، إلى الانسحاب من العاصمة.وقالت بوزير، في حديث للصحفيين، اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".وأعلنت بوزير، أمس الأربعاء، عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.وتشهد المدن الأمريكية، وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.