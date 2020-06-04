مصطفى بكرى: الحكومة لعبت دورا مهما فى أزمة كورونا (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المنظومة الصحية المصرية تحملت عبئا جبارا خلال أزمة فيروس كورونا.وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوضع العالمي بخصوص فيروس كورونا مقلق يمضي نحو المجهول نظرا لعدم اكتشاف علاج حتى الآن للوباء.وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة والحكومة المصرية وكافة الوزارات المعنية لعبت دورا مهما للغاية في الفترة الماضية، وبذل الأطباء والممرضون جهودا جبارة.وكشف مصطفى بكري عن أن الدولة لا تتحمل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بل الشعب هو المسئول، خاصة مع وجود مظاهر في الأفراح والأسواق فيجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الوقائية، ومن ضمن الظواهر السلبية تبادل الماسك لرواد البنوك بعد وجود قرار يمنع دخول أي مواطن المنشآت الحكومية بدون ارتداء كمامة.