23.5 مليار دولار قروضًا عاجلة من صندوق النقد لـ66 دولة لمواجهة كورونا

قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصندوق يدرس طلبات من 20 دولة للحصول على قروض عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رايس قوله، في تصريحات عبر الإنترنت، إن 35 دولة من 73 ذات دخل منخفض، ومؤهلة وفقا لمعايير مؤسسة التنمية الدولية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، قدمت طلبات لتخفيف أعباء ديونها لصالح الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.وأشار رايس إلى أن الصندوق ضخ حوالي 250 مليار دولار عبر مختلف آلياته التمويلية خلال الأزمة الراهنة، مضيفا أن الصندوق وافق على طلبات من 66 دولة للحصول على 23.5 مليار دولار من صندوق القروض العاجلة لمواجهة تداعيات كورونا.وعن الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الصندوق إن هناك محادثات بناءة مع لبنان، لكن من المتوقع استمرارها لفترة طويلة نظرا لتعقد الأوضاع الاقتصادية والمالية في بيروت.