وزير العدل الأمريكي: جماعات سياسية تورطت في نشر العنف والنهب

أكد وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقًا مستقلًا في واقعة مقتل جورج فلويد على يد أفراد من قوات الشرطة.وقال وزير العدل الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن بعض الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تنتهك القانون وترهب المواطنين، مشددا على أن حكم القانون هو الذي سينتصر في النهاية.وكشف وزير العدل الأمريكي عن انخراط جماعات سياسية بالتحريض والمشاركة بالعنف، بجانب استغلال بعض الجماعات التظاهرات في عمليات النهب والسرقة.وشدد وليام بار على أنهم سيركزون بشكل كبير على المحرضين على العنف، كما أنهم حريصون أيضا على محاسبة من تورط بقتل ضابط الشرطة.وتعهد وزير العدل بالعمل على تحقيق العدالة في قضية جورج فلويد، مشددا في الوقت ذاته على أن الجميع ملتزم بمواجهة العنصرية.وأضاف وزير العدل الأمريكي "اليوم هو يوم حزن والعدالة ستأخذ مجراها في قضية جورج فلويد، كما أن عملية القتل التي طالت فلويد مروعة".يذكر أن السلطات القضائية الأمريكية، أعادت اليوم الأربعاء، تصنيف وفاة جورج فلويد كجريمة قتل وتوجيه الاتهام لـ 4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرين الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.