إيبارشية طما تطلق عظات روحية للمرحلة الجامعية «أونلاين»

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، مساء اليوم، عظات روحية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، للمرحلة الجامعية من شباب الإيبارشية.وتحرص الإيبارشية تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف طما، على دعم جميع المراحل العمرية بالإيبارشية روحيا من خلال العظات الأونلاين، وذلك خلال فترة تعليق الصلوات والأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.