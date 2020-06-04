ما هو فيتامين «لاكتوفيرين 200»؟

فوائد اللاكتوفيرين200:-



كيف يعمل اللاكتوفيرين 200؟



الآثار الجانبية للاكتوفيرين:-



«فيتامين لاكتوفيرين 200» بروتين موجود في حليب البقر والحليب البشري واللبأ، فهو أول حليب يتم إنتاجه بعد ولادة الطفل، كما أنه مستخرج أيضا من معظم الإفرزات البيولوجية مثل العين والأنف والجهاز التنفسي والأمعاء وأماكن أخرى، وعلى الرغم من أن الصغار يمكنهم الحصول على المكمل من الرضاعة الطبيعية، إلا أن مسحوق اللاكتوفيرين المصنوع تجاريًا متاح لجميع الأعمار.يستخدم اللاكتوفيرين لعلاج المعدة والقرحة المعوية، الإسهال، والتهاب الكبد، كما يستخدم كمضاد للأكسدة والحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، وتشمل الاستخدامات الأخرى تحفيز الجهاز المناعي، ومنع تلف الأنسجة المتعلقة بالشيخوخة، وتعزيز البكتيريا المعوية الصحية، ومنع السرطان، وتنظيم طريقة معالجة الجسم للحديد.يقترح بعض الباحثين أن اللاكتوفيرين قد يلعب دورًا في حل المشكلات الصحية العالمية مثل نقص الحديد والإسهال الحاد، كما يستخدم لقتل البكتيريا أثناء معالجة اللحوم.وفقا لموقع webmd يساعد اللاكتوفيرين 200على تنظيم امتصاص الحديد في الأمعاء وتوصيل الحديد إلى الخلايا، فهو يحمي من العدوى البكتيرية، ربما عن طريق منع نمو البكتيريا وحرمانها من العناصر الغذائية الأساسية، أو عن طريق قتل البكتيريا كما يحدث في حليب الأم فهو يساعد على حماية الرضاعة الطبيعية من الالتهابات البكتيرية.ويبدو أن اللاكتوفيرين نشط ضد الالتهابات التي تسببها بعض الفيروسات والفطريات، ويعمل على تنظيم وظيفة نخاع العظم، كما أنه قادر على تعزيز نظام الدفاع المناعي في الجسم.من يمكنه الاستفادة من لاكتوفيرين 200؟-يفيد اللاكتوفيرين كلًا من الأم والرضيع، كما أنه خلال فترة الحمل يكون له تأثيره الإيجابى على حجم الجنين ووزنه.-الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والمناعة المنفخضة.اللاكتوفيرين البشري المصنوع من الأرز المعالج خصيصًا آمن لمدة تصل إلى 14 يومًا، وقد يكون استهلاك كميات أكبر من اللاكتوفيرين من حليب الأبقار آمنًا لمدة تصل إلى عام، وعند تناوله بجرعات زائدة، قد يسبب اللاكتوفيرين عددًا من الآثار الضارة بما في ذلك التعب والإمساك، وأحيانا طفح جلدي وفقدان الشهية وقشعريرة.سلامة استخدام اللاكتوفيرين على المدى الطويل غير معروفة، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان اللاكتوفيرين يتداخل مع الأدوية.