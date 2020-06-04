بعد تعرضها للسخرية.. محمد رحيم يساند شقيقة محمد رمضان

حرص الفنان والملحن محمد رحيم، على مساندة إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد السخرية التي تعرضت لها مؤخرً بعد نشر صور زفافها.وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف مبروك أختي العزيزة الغالية إيمان رمضان ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويرزقكوا بالذرية الصالحة إن شاء الله إنسانة بجد راقية وقمة في الأخلاق العالية والاحترام وناجحة في شغلها ومحبوبة من كل الناس وتمتلك أرقى ذوق موسيقى على الإطلاق ربنا يخليلك حسام ويسعدكوا يا رب وأنا طبعا بباركلك بس".وأضاف: "المهاترات مش هعلق عليها لأن إنسانة بنجاحك وجمالك وأخلاقك العالية طبيعي يبقى فيه ناس كتير غيرانين منها وانتي أكيد فاهمه ده".وكانت إيمان رمضان، قد تعرضت لحملة سخرية شديدة بعد نشر صور حفل زفافها وحرص عدد كبير من النجوم على مساندتها.