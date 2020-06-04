«المالية» تعلن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم

كشفت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة، اليوم الخميس، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا 12.54%، وأقل عائد 12.30%، ومتوسط العائد 12.51%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل العائد على الأذون أجل 357 يومًا 12.50%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.45%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.كان البنك المركزي المصري طرح، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.وبحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.