«المالية» تعلن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم
الخميس 04/يونيو/2020 - 05:02 م
راندا التونيطباعة
كشفت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة، اليوم الخميس، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا 12.54%، وأقل عائد 12.30%، ومتوسط العائد 12.51%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.
وسجل العائد على الأذون أجل 357 يومًا 12.50%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.45%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.
كان البنك المركزي المصري طرح، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.
وبحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وسجل العائد على الأذون أجل 357 يومًا 12.50%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.45%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.
كان البنك المركزي المصري طرح، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.
وبحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.