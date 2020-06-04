«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس قريانوس الأسقف

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد القديس قريانوس الأسقف.روي الآب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرة القديس عبر صفحة المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الكاثوليكية قائلًا: "إن القديس قريانوس كان أسقفا قديسا في عهد الملكين ديقلوديانوس ومكسيمانوس اللذين أثارا اضطهادا عظيما للمسيحين، وكان ذلك الاضطهاد الثاني".وأضاف: "كان القديس قريانوس أسقفًا على مدينة سقوطيا في إقليم سكلافونيا وفي ذلك الزمان جاء إلى تلك المدينة مكسيمانوس ليضطهد المسيحين من قبل القياصرة؛ فامسك الأسقف وأحضره أمامه وسأله عن ديانته فاعترف له بشجاعة بأنه مسيحي مؤمن بيسوع المسيح خالق السماء والأرض الذي بموته افتدى العالم".وذكر: "فأمر المضطهد بضربه بالعصي وبحبسه، ولما جن الليل سطع نور عظيم من الحبس، وعاين ذلك السجان فأيقن بأنها آية من إله قريانوس، ففتح باب السجن وركع أمام الأسقف مهتديًا إلى إيمان يسوع المسيح فعمده الأسقف، وبعد ثلاثة أيام أرسل مكسيمانوس القديس قريانوس أسيرا إلى مدينة أخرى ليحاكم هناك".واستكمل: "فحاول والي المدينة أن يجتذبه إلى السجود للآلهة فلم يتمكن منه؛ وأخيرا غضب عليه وأمر أن يطرح في النهر مربوطا في يده حجر رحى، فأخذه أعوانه وطرحوه من الجسر إلى النهر، وطفا حجر الرحى على الماء، فتعجب جميع الناظرين".واختتم: "وأخيرا نال أكليل الشهادة فتوسل إلى الله أن لا يعوقه عليه؛ فاستجاب الله طلبته إذ انحدر جسده رويدًا رويدًا إلى أسفل الماء وطارت نفسه إلى السماء، وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر يونيه سنة 308".