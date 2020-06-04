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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

15 % من أسئلة الثانوية العامة «مستويات عليا».. ودراسة إلغاء المواد المضافة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:17 ص
الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى
ريم محمود
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قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاهزة، مشيرًا إلى أنها بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للأعوام الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن المواصفات هى 30% تطبيق، و35 % فهم بالإضافة إلى 20% تذكر و15% أسئلة مستويات عليا.

وأوضح أن ظاهرة لجان أولاد الأكابر، وهى اللجان المشهورة بالغش قد تم القضاء عليها تمامًا، مشيرًا إلى أن بعض اللجان على مستوى المحافظات تم تركيب كاميرات مراقبة بها قائًلا: "إجراءات صارمة للغشاشين سواء داخل اللجان أو خارجها".

فى السياق ذاته توقعت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بنسبة كبيرة سيتم إلغاء إمتحانات المواد المضافة مثل الإحصاء والتربية الوطنية والاقتصاد، وأكد المصدر لـ"الدستور" أن فور الوصول لقرار نهائي فى هذا الأمر سيتم إعلانه رسميًا.

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