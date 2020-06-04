«التعليم» تتعاقد مع شركات خاصة لتعقيم لجان الثانوية العامة

استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنسبة 90% لامتحانات الشهادة الثانوية والمقرر عقدها فى 21 يونيو الجارى على أن تنتهى فى 21 يوليو المقبل، وفى هذا السياق كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل عديدة بشأن إجراءات امتحانات الثانوية.وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم الانتهاء من توزيع الجوابات الخاصة بالمشاركين فى أعمال الامتحانات قبل بدايتها بأسبوع.وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن جميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة سيكونون من داخل المحافظات الخاصة بهم ماعدا المراقب الأول ورئيس اللجنة سيكون من خارج المحافظة.وأشار إلى أن الوزارة تقوم الآن بالتأكد من عمليات التعقيم فى لجان امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الكمامات والمطهرات التى تستخدم فى تعقيم اللجان، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الخاصة بالتعقيم التى تطبق على الطلاب ستطبق على المعلمين أيضًا.وقال إن الوزارة بدأت فى حصر الطلاب الموجودين فى أماكن حجر صحى أو مناطق بها حجر صحى لتأجيل امتحاناتهم للدور الثاني، وذلك بسبب أن هؤلاء الطلاب معرضون للإصابة.وأوضح أن عدد لجان الثانوية هذا العام 2216 لجنة شاملة لجان السجون، وأن عدد الطلاب أكثر من 650 ألف طالب سيخوضون امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020 والمقرر عقدها يوم 21 يونيو المقبل.وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد تعاقدت مع شركات خاصة لتعقيم لجان الثانوية، قائًلا:" سوف يتم تعقيم اللجنة من أولها لآخرها وقبل الامتحان وبعده وبين الامتحانات".وأشار إلى أن كل عمليات التعقيم التى ستتم فى اللجان ستتم فى الكنترولات وأيضًا أماكن تقدير الدرجات، قائًلا:" وكل ما يجرى للطلاب سيجرى للمعلمين أيضًا"، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.