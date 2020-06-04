640 مصابًا بكورونا في فلسطين

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وأفادت الوزارة بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا تتوزع بواقع ثلاث حالات في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.وأوضحت أن 3 من الإصابات الجديدة سجلت في جنين وهم أطفال سيدة أعلن عن إصابتها أمس وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات)، إضافة إلى سيدة تبلغ (63 عامًا) من قطاع غزة.وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة، منهم 532 حالة تماثلت للشفاء فيما كان تم تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس.