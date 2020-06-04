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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين رئيس تستعد لتصوير فيلم جديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:50 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
محمد قدري
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تبدأ الفنانة ياسمين رئيس تحضيراتها لتقديم بطولة سينمائية جديدة، منتصف الشهر الجاري بعد آخر أعمالها فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد إمام العام الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتنتظر ياسمين رئيس انتهاء إجازة الفنان كريم فهمي الذي يشاركها بطولة العمل الجديد من أجل بدء جلسات الترابيزة لبدء التصوير خلال أغسطس المقبل أو مع بدء زوال أزمة كورونا المنتشر حاليًا، كما يعمل المنتج أحمد السبكي حاليا على استكمال باقي طاقم العمل وتحديد موقف الفنان أحمد الفيشاوي النهائي بعد تردده في المشاركة في الفيلم الجديد الذي يخرجه هادي الباجوري.

واختار صناع العمل اسمًا مبدئيًا للفيلم "حارة القمر" ومن المتوقع اللجوء إلى اسم جديد مع بدء تصوير العمل، ومن المقرر أن يمزج بين الطابع الرومانسي والكوميدي.

وكانت ياسمين رئيس انتهت قبل شهر من تصوير فيلمها "الحارث"، بمشاركة أحمد الفيشاوي وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهى عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول في التجربة الإخراجية الأولى محمد نادر وتنتظر قرار الشركة المنتجة في الوقت المناسب.

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