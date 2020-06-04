روسيا تورد دفعة جديدة من مقاتلات «ميج-29» لسوريا
الخميس 04/يونيو/2020 - 09:39 ص
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أكدت السفارة الروسية لدى دمشق أن الجيش السوري تسلم مؤخرًا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدء تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.
وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".
وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدأون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.
وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".
وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدأون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.