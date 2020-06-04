أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية اليوم «أون لاين»

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي من مقر مطرانية المنيا وذلك عبر البث المباشر.ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق عظاتهم اليومية اون لاين وذلك منذ إصدار قرارات إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.وكانت الكنائس المسيحية المختلفة، قد احتفلت بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر قادمة من فلسطين، وأقامت الكنائس المسيحية القداسات الإلهية بالكنائس مقتصرا على الكهنة والأساقفة دون حضور شعبي.