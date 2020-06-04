حرق العلم الأمريكي في تظاهرات باليونان

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من إلقاء متظاهرين يونانيين زجاجات حارقة تجاه السفارة الأمريكية في أثينا؛ احتجاجًا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، كما تم حرق العلم الأمريكي في منطقة أخرى من البلاد.وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت الشارع المؤدي إلى السفارة.وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة"، بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.