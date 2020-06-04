17 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة.وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 إن الإصابات الجديدة هي لمواطنين تايلانديين في الحجر الصحي عادوا مؤخرا من الشرق الأوسط بينهم 13 من الكويت.وتماثل 2968 مريضا للشفاء منذ بدء التفشي.