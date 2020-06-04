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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

30 مليون عاطل عن العمل فى أمريكا بسبب «كورونا»

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:49 ص
البطالة في الولايات
البطالة في الولايات المتحدة
دعاء أبو العزم
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انهى الذهب تعاملاته أمس بتراجع 41 دولارًا للأوقية بما يعادل 410 نقاط؛ بسبب الإقبال الشديد على المخاطرة من قبل المتاجرين، ووجود السيولة في الأسواق التي تدعم المخاطرة، وتجاهل التجار الاضطرابات الداخليه في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر مقتل جورج فلويد والذي أثر الفزع في كافة المجتمع الأمريكي، وأيضًا ما جعل المتاجرين يتفائلون هو عملية إعاده فتح الاقتصاد مرة أخري.

وبالنظر إلي الموشرات الاقتصادية ارتفع مؤشر «ism» التصنيعي في الولايات المتحده إلى 45.5 خلال شهر مايو بأفضل من توقعات الأسواق، كما لم تهبط الوظائف الأمريكية الغير زراعية بنفس مقدار التشاؤم الذي كان يسود الأسواق فانخفضت بنحو 2760 مقابل 9000، مما دعم نظره التفائل التي تسود الأسواق، بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي، أسامه زرعي لـ«الدستور».

وأكد «زرعي»، أنه في حالة استمرار كورونا فقد يتسبب في ارتفاع البطالة الأمريكية لـ 20%، والتي وصلت الآن إلى 14.7 %، مشيرًا إلى أن أكبر نسبة من البطالة تتمثل في القطاعات الترفية والضيافة والسياحة بنحو40 % من قيمة المعدل الكلي للبطالة، لافتًا إلى أن نسبة البطاله في «هاواى» تصل إلى 22.5 % من إجمالي السكان، ونيفادا بنحو 28%، أما نيويورك فقد سجلت 14.5%، وكاليفورنيا 15.5 % من إجمالي سكانها.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تصل البطالة إلى 20% إذا استمرت جائحة كورونا، وأن ينضم أكثر من 30 مليون عاطل إلى نادي العاطلين في الولايات المتحده الأمريكية.

ووصل الدين العام الأمريكى إلى 25 تريليون و600 مليار، حيث سجل 137.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات أيضًا بأن الـ2 تريليون، الذي قام الفيدرالي بتحفيز الأسواق بهم لن تكفي إلى نهاية شهر أغسطس.

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