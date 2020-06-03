برلمانى يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة «الصحة»

أعرب الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، عن اندهاشه وذهوله تجاه موقف المستشفيات الخاصة، على خلفية تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحًا أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية.وقال مرشد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة ووضعت لهم تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة.وتابع النائب البرلماني: "ده مش وقت خيار نحن فى وقت أزمة، ولا وقت استهتار أو تهاون بنكسب والحمد الله، ولما تكون الدولة عوزانا لا نتردد ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة".وعلق النائب البرلماني على ما قاله عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، قائلًا: "حرف الهلع إلى دلع"، موضحًا أن لجوء مرضى كورونا إلى المستشفيات الخاصة لعدم كفاية المستشفيات الحكومية، وليس من قبيل الترفيه.