شباب طهبار بالفيوم يتبرعون بأجهزة طبية للوحدة الصحية

زار المهندس أيمن محمد عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، مستشفى إبشواي المركزي لتفقد انتظام وسير العمل.وتفقد رئيس المركز، الوحدات الصحية، وتجهيزاتها والاستعدادات بها لبدء استقبال المواطنين والكشف والتشخيص، وصرف الأدوية للحالات المقرر عزلها منزليًا تخفيفا لضغط العمل على المستشفى المركزي وتخفيفا وتسهيلًا على المواطنين.وتابع رئيس المركز، تبرع شباب قرية طبهار بعدد 2 أسطوانة أكسجين، وعدد 2 جهاز نيبولايزر للتنفس الصناعي، وعدد 2 جهاز قياس ضغط، وجهاز قياس سكر، وتم تسليمهم للوحدة الصحية بطبهار.كما قام رئيس المركز بجولة تفتيشية بالمستشفيات التخصصية والخاصة بإبشواي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة انتظام وسير الأعمال بمستشفى إبشواي المركزي والوحدات الصحية.