دراسة: النمط الصحي يضيف لعمر الإنسان عقدًا إضافيًا دون أمراض

أصبح اتباع نمط صحي للحياة واحدة من قضايا العصر التي تناقش كثيرًا بين القطاعات ليست الطبية فحسب، لكن بين الأفراد بشكل عام، ويزداد الإيمان بالفكرة كل يوم عن قبله، لتأثيرها الوقائي من الأمراض المزمنة، والإيجابي في الحياة المستقبلية للأفراد. ولكن كم عدد السنوات الإضافية الخالية من الأمراض التي قد نحصل عليها من أسلوب الحياة الصحي هذا؟.في دراسة قائمة على الملاحظة في جامعة هارفارد، نشرتها BMJ على الإنترنت في يناير العام الجاري، قام الباحثون بتقييم أكثر من 30 عامًا من البيانات الصحية من 111000 شخص كانوا خالين من السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في سن الـ50.بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتبعوا أي عادات نمط حياة صحية، أولئك الذين اتبعوا أربع أو خمس عادات صحية كان لديهم عقد إضافي من العيش الخالي من الأمراض.ويوضح الباحثون أن عناصر نمط الحياة الصحية ليست خفية على أحد، بل هي تقال كثيرًا وأصبح الجميع على علم بها، وهي قائمة على عدة مبادئ مثل: لا تدخن، الحد من تناول الكحول، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا، الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.المفاجأة هي فقط عدد السنوات الإضافية الخالية من الأمراض التي يمكن أن يمنحك إياها نمط الحياة الصحي.أهمية الرياضة:توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بممارسة الرياضة بانتظام، كل يوم إن أمكن، فهو أهم شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك، حيث يساعد التمرين على التحكم في الشهية وتعزيز المزاج وتحسين النوم، كل ذلك على المدى القصير والملحوظ، أما على المدى الطويل، فيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والخرف والاكتئاب والعديد من أنواع السرطان.