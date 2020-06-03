وزيرة البيئة تكشف سبل التخلص الآمن من «الكمامة والجاونتي»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن المواطنين غير معتادين على السير بمهمات وقاية شخصية، الأمر الواجب تغييره، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خاصة "الكمامة والجاونتي"، إلى جانب التخلص الآمن منهما بعد الاستعمال، وهو ما عملت عليه الوزارة، وأعلنت سبل ذلك.وناشدت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بضرورة غسل "الجوانتي والكمامة" بالمياه والصابون، ومن ثم تقطيعهما ووضعهما في كيس القمامة، متابعة: "العاملين فى جمع القمامة يبذلون مجهودا كبيرًا لا يقل عن جهود الآخرين، وحفاظًا على أرواحهم يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية حتى لا يلحق الضرر من يبذلون جهودهم في حماية المجتمع".وتابعت فؤاد: "فكرة إننا نقطع الكمامة والجوانتى بعد استخدامهم تهدف إلى عدم قيام أحد بإعادة استخدامهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع"، مشيدة بدور الشباب والمجتمع المدني في توعية المجتمع بخطورة فيروس كورونا، والذين كان لهم دور كبير في توعية المواطنين.