يونانيون يلقون قنابل حارقة باتجاه السفارة الأمريكية في أثينا

ألقى متظاهرون يونانيون قنابل حارقة أثناء مسيرة إلى مجمع السفارة الأمريكية في أثينا، اليوم الأربعاء، احتجاجا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية.وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا والشرطة وهي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.وجرى إغلاق الشارع المؤدي للسفارة.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأيام الماضية، موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول، أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.