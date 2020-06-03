أحمد موسى: لدي أسرار وفضائح بالفيديوهات لخمسة مسؤولين في الجزيرة

توعد الإعلامي أحمد موسى، بفضح 5 من المسؤولين الكبار في قناة الجزيرة، قائلا إن لدي أسرار وفضائح بالفيديوهات والصورر لكني لن أكشفها الآن وسأكشف الأسماء فقط.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفضائح مرتبطة بخمسة أشخاص هم: حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وفوزي بشرى المسؤول عن إعداد التقارير الإذاعية في القناة، وياسر أبو هلالة، المدير السابق للقناة، وعاصف حميدي، مدير الأخبار في القناة، وأحمد الشروف مدير تحرير في قناة الجزيرة.وأردف موسى: "ما خفي أعظم داخل قناة الجزيرة وكله تحت إيدي، لكن مش هقول تفاصيل، هم يعرفوا أقصد إيه وعندي إيه، بتعملوا حاجات استغفر الله العظيم، هتطلع في التوقيت اللي أحدد".وتابع: "ياسر أبو هلالة، مدير السابق لقناة الجزيرة، بيعمل شغل سري شغل الليالي إياها، وعاصف حميدي، مدير الأخبار في قناة الجزيرة، عامل الصدر الحنين للي شغالين، لكنه بيشتغل لصالح حمد بن ثامر وتظبيطات، هو اللي بيوصل وينسق، لكن أخلاقياتنا وديننا يمنعنا عن كشف التفاصيل، إنتوا عارفين إنتوا عملتوا ايه، وبتذلوا بعض بايه، ومين مرتبه زاد وزاد قد إيه وليه".