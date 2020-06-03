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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

56 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:13 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7922 حالة.

وأفادت الوزارة، بأنه تم تسجيل 456 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 6866 حالة، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 206 حالات.

وأضافت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 239،902 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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