روسيا تطور عقارا على شكل «زبادي» لمحاربة كورونا

أعلن نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية، الأكاديمي فلاديمير شيخونين، أن العلماء الروس يعملون على تطوير عقار غير عادي ضد عدوى الفيروس التاجي، والذي يمكن إدخاله إلى الجسم على شكل زبادي.ونقلت وكالة روسية عن شيخونين - خلال اجتماع لهيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للعلوم، عن العقار الجديد والذي يتم تطويره في معهد الطب التجريبي في سانت بطرسبرغ - قوله: إن العقار يتم تطويره بالاعتماد على الهندسة الوراثية لبروتين "إس"، وهو جزيء رئيسي في الزغابات على سطح الميكروبات بروبيوتيك، والتي بسببها يخترق فيروس سارس "كوفيد-2" الخلايا التاجية.وأوضح شيخونين أن البكتيريا تتكون من بروتين مناعي للفيروس على السطح، مضيفا أنه يمكن إدخاله كمنتج حليب مخمر، مضيفا أنه يتم إجراء التجارب السريرية لهذا العقار.ووفقا لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، تعمل روسيا على تطوير 47 لقاحا لفيروس كورونا في 14 منصة.يذكر أن وزارة الصحة الروسية أقرت عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.وطور العقار صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وخيمرار، وهي شركة استثمارات دوائية روسية.