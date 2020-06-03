أحمد موسى: انعقاد لجنة أزمة كورونا لبحث ملف امتحانات الثانوية العامة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، منعقدة منذ 3 ساعات وحتى الآن، لمناقشة عدد من الملفات، أهمها ملف امتحانات الثانوية العامة.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تناقش أزمة امتحانات الثانوية العامة، وكيفية عبور الملف وإدارته بنجاح".ولفت موسى، إلى أن اللجنة منعقدة بحضور جميع المسئولين عن ملف الامتحانات من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرة الصحة، وغيرهم، يناقشون ملف أزمة كورونا في مصر، على رأسه ملف امتحانات الثانوية العامة، وحلول دخول الطالب اللجان وغيرها.وأكد أحمد موسى، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لإجراء امتحانات الثانوية العامة خلال 21 من الشهر الجاري.