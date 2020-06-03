رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: انعقاد لجنة أزمة كورونا لبحث ملف امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، منعقدة منذ 3 ساعات وحتى الآن، لمناقشة عدد من الملفات، أهمها ملف امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تناقش أزمة امتحانات الثانوية العامة، وكيفية عبور الملف وإدارته بنجاح".

ولفت موسى، إلى أن اللجنة منعقدة بحضور جميع المسئولين عن ملف الامتحانات من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرة الصحة، وغيرهم، يناقشون ملف أزمة كورونا في مصر، على رأسه ملف امتحانات الثانوية العامة، وحلول دخول الطالب اللجان وغيرها.

وأكد أحمد موسى، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لإجراء امتحانات الثانوية العامة خلال 21 من الشهر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

محمد الباز يكتب: تقليم أظافر كلاب الجزيرة النابحة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله