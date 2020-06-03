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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس لجنة الاستثمار بـ«الصناعات» يطالب الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:39 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
أحلام عبدالرحمن
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طالب المهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أصحاب المشروعات الصغيرة يعانون وبعضهم باعوا سياراتهم.

وأردف: "أخشى تحول العاملين في هذه الصناعات المتعثرة إلى إرهابيين، بعدما فقدوا مصدر رزقهم".

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عٌقد اليوم، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31122019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه.

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