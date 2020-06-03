رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبل لقائهم بترامب.. إصابة 15 من طلاب أكاديمية عسكرية بكورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:04 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، ثبوت إصابة 15 طالبًا من طلاب أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، كانوا سيحضرون تجمعا يشارك فيه الرئيس دونالد ترامب منتصف يونيو الجاري.

وقال الجيش الأمريكي في بيان له، إن أكثر من 1100 طالب سيشاركون في الملتقى الذي سيحضره الرئيس ترامب بالحرم الجامعي، والذي تعهد فيه ترامب بأن يكون لطيفا وغير بعيد عن الطلاب وتجاهل تعليمات التباعد الاجتماعي، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأكد الجيش الأمريكي أن نتائج الاختبارات كانت إيجابية بالنسبة لـ15 طالبا عندما تم استدعاء الطلاب البالغ عددهم 1106 إلى الأكاديمية العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي وإجراء فحوصات لهم.

وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الطلاب المصابين تم عزلهم على الفور عن بقية الطلاب حتى لا ينتشر الفيروس إلى أي طلاب آخرين، مؤكدا أن الحالات المكتشفة لم يكن قد ظهر عليها أي أعراض كورونا.

وقالت الصحيفة إن الأكاديمية العسكرية الأمريكية اتخذت عددًا من الإجراءات لإعادة الطلاب العسكريين بأمان إلى الأكاديمية من أجل تنظيم حفل تخرجهم، وإصرار ترامب على حضور الحفل.

وقال الجيش الأمريكي في بيان "الجيش وويست بوينت قاما بتخطيط دقيق لضمان صحة وسلامة الطلاب العائدين من صف الأكاديمية العسكرية الأمريكية لعام 2020".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر يكشف تفاصيل محاولة هروب مصابة بكورونا من «عزل كفر الدوار»

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

إصابة زوجة وبنات أحمد فتحى بـ«كورونا»

مواعيد صرف رواتب شهر يونيو للهيئات والوزارات

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت