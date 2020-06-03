قبل لقائهم بترامب.. إصابة 15 من طلاب أكاديمية عسكرية بكورونا

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، ثبوت إصابة 15 طالبًا من طلاب أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، كانوا سيحضرون تجمعا يشارك فيه الرئيس دونالد ترامب منتصف يونيو الجاري.وقال الجيش الأمريكي في بيان له، إن أكثر من 1100 طالب سيشاركون في الملتقى الذي سيحضره الرئيس ترامب بالحرم الجامعي، والذي تعهد فيه ترامب بأن يكون لطيفا وغير بعيد عن الطلاب وتجاهل تعليمات التباعد الاجتماعي، وفق صحيفة "ديلي ميل".وأكد الجيش الأمريكي أن نتائج الاختبارات كانت إيجابية بالنسبة لـ15 طالبا عندما تم استدعاء الطلاب البالغ عددهم 1106 إلى الأكاديمية العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي وإجراء فحوصات لهم.وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الطلاب المصابين تم عزلهم على الفور عن بقية الطلاب حتى لا ينتشر الفيروس إلى أي طلاب آخرين، مؤكدا أن الحالات المكتشفة لم يكن قد ظهر عليها أي أعراض كورونا.وقالت الصحيفة إن الأكاديمية العسكرية الأمريكية اتخذت عددًا من الإجراءات لإعادة الطلاب العسكريين بأمان إلى الأكاديمية من أجل تنظيم حفل تخرجهم، وإصرار ترامب على حضور الحفل.وقال الجيش الأمريكي في بيان "الجيش وويست بوينت قاما بتخطيط دقيق لضمان صحة وسلامة الطلاب العائدين من صف الأكاديمية العسكرية الأمريكية لعام 2020".