محلل سياسي: أمريكا تضغط لنشر قوات إضافية على حدود لبنان

قال توفيق شومان، المحلل السياسي اللبناني، تعقيبا على تصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون، بتمسك بلاده بوجود قوات اليونيفيل والحفاظ على استقرار منطقة الجنوب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى باتجاه الضغط على 3 مسائل، أولاها زيادة عدد قوات اليونيفيل على حدود لبنان، وثانيها امتداد نشر القوات للشمال اللبناني بين الحدود اللبنانية السورية، وثالث مسألة هو التهديد بقطع المعونات.ولفت خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن نشر القوات الدولية على كامل الحدود اللبنانية وهو انتهاك السيادة اللبنانية، وهو ما ترفضه الحكومة، لأنه يؤدي إلى قلاقل واضطرابات جديدة.وأوضح أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد تمسكه بوجود القوات الدولية لحفظ الاستقرار في الجنوب.وقال ميشال عون، خلال مؤتمر صحفي، إنّ تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.