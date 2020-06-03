أمريكا تعلق رحلات شركات الطيران الصينية إليها

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات خطوط الطيران الصينية بدءا من 16 يونيو الجاري، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.جاء ذلك في أعقاب تصاعد الأزمة بين البلدين، وتبادل الاتهامات منذ تفشي وباء كورونا المستجد في واشنطن، واتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الصينية بالتستر على حقيقة تفشي الوباء.وفي إطار الحرب الكلامية بين البلدين، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، الأحد الماضي، على انتقادات نظيرتها الأمريكية مورغان أورتاغوس، بشأن حقوق الإنسان في هونج كونج وقمع المتظاهرين، قائلة: "لا أستطيع التنفس".كانت هذه الكلمات الثلاث آخر ما قاله المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة، بعدما ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه، بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.