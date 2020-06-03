«خارجية النواب»: وقف إطلاق النار في ليبيا يحقن الدماء ويحقق الاستقرار

رحب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإعلان الأمم المتحدة قبول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار ويحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.وقال عقيل، في بيان له اليوم: إن مصر تؤكد دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.وشدد وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية.وأوضح عقيل، أن مصر منذ اندلاع الأحداث في ليبيا، لا تدخر جهدًا لمساعدة الليبيين على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة من تاريخهم، وتتمسك بالحل السياسي ومبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، وتسعى مصر جاهدةً لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول المهتمة بمصير الشعب الليبي.