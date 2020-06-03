نقيب التمريض: واقي الوجه لا يغني عن ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن واقي الوجه لا يغني عن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لافتة إلى أن ارتداء الاثنين معًا يوفر حماية أكبر للوجه.وأضافت خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن واقي الوجه هو للاستخدام الشخصي فقط ويمكن تطهيره بالكحول مع تغيير الكمامة لأطقم التمريض كل ساعة.وأشارت نقيب التمريض إلى قيام ممرضة في مستشفى النصر ببورسعيد بتصنيع كمامات وواقيات شخصية على حسابها الشخصي إحساسًا منها بالمسئولية الوطنية.