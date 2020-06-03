رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:40 م
شادية ثابت
شادية ثابت
إسلام نصير
طباعة
تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مما سينذر بكارثة.

وأوضحت ثابت، في بيان الأربعاء، أن غلق مكاتب الشهر العقاري خلال إجازة عيد الفطر لمدة 7 أيام متواصلة وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشارت إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالاجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما أن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم أو تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن والآخر.

وأكدت أن غلق مكاتب الشهر العقاري المتواجدة بالنوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري التي تم فتحها، الأمر الذي سيؤدي لزيادة مهولة في أعداد الإصابات، في الوقت الذي تحاول الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالبت النائبة البرلمانية بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري، لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، إضافة لتحديد موعد لكل مواطن الكترونيًا منعًا للتزاحم والتكدس، فضلًا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن لمنع انتقال العدوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

الصور

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
المزيد

الثقافة

مشوار رمسيس مرزوق فى ذاكرة الإبداع على «يوتيوب الثقافة»

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض