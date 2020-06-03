طلب إحاطة بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري

تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مما سينذر بكارثة.وأوضحت ثابت، في بيان الأربعاء، أن غلق مكاتب الشهر العقاري خلال إجازة عيد الفطر لمدة 7 أيام متواصلة وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.وأشارت إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالاجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما أن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم أو تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن والآخر.وأكدت أن غلق مكاتب الشهر العقاري المتواجدة بالنوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري التي تم فتحها، الأمر الذي سيؤدي لزيادة مهولة في أعداد الإصابات، في الوقت الذي تحاول الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.وطالبت النائبة البرلمانية بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري، لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، إضافة لتحديد موعد لكل مواطن الكترونيًا منعًا للتزاحم والتكدس، فضلًا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن لمنع انتقال العدوى.