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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلة رجاء الجداوي: والدتي في الرعاية المركزة ولم تفقد الوعي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:38 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
أمير محمد خالد
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حرصت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي على توضيح طبيعة الحالة الصحية لوالدتها لطمأنة محبيها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت أميرة، خلال منشور اليوم الأربعاء: "أمي في الرعاية المركزة صح، بس لم تفقد الوعي، بقول للمرة الثانية، ادعولها بالشفا هي وكل مريض"، وبذلك تنفي الشائعات المنتشرة حول وفاة والدتها.

ونقلت "رجاء" إلى مستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية أثناء تواجدها هناك لقضاء إجازة العيد، حيث عملت مسحًا بعدما ارتفعت درجة حرارتها لتظهر إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية منذ فترة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركت فيه بجانب دينا الشربيني وأحمد داوود.

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