رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المحافظات السياحية الأقل في إصابات كورونا.. ومليون زائر لـ«صحة مصر»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:31 م
كورونا
كورونا
محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا إجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، إلى جانب موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، منوهة إلى توزيع الحالات الإيجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة.

وأكدت وزيرة الصحة أنه بتتبع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها فى إطار مواكبة زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" التى تمت مؤخرًا، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلًا عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعيًا لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية، موضحة أن إجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريرًا داخليًا، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتطرق العرض إلى أعمال التطوير التى تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، والذى يتلقى العلاج بالمنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ووجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض بالمنزل، فضلًا عن جدول يتضمن جرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة للمصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج، موضحة أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة، طبقًا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الأدوية وفقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث تم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات، هذا إلى جانب 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذا 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.

وتطرقت الوزيرة إلى عملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية علي مستوى الجمهورية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة.

كما تناولت الوزيرة خلال العرض بيانًا حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملًا موزعة على المحافظات، موضحة أنه جارٍ العمل على إضافة 8 معامل للتحليل قريبًا، بما يسهم فى زيادة القوى الاستيعابية للمعامل، منوهة إلى عدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 17 معملًا، ليصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" 57 معملًا على مستوى الجمهورية.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى التحديثات الجديدة التي تم إصدارها على تطبيق "صحة مصر"، الذي تجاوز مستخدموه مليون شخص منذ انطلاقه خلال شهر أبريل الماضي، والتى شملت خدمة الرد الآلي عبر الواتس آب على رقم 01553105105.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

مصدر يكشف تفاصيل محاولة هروب مصابة بكورونا من «عزل كفر الدوار»

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

الصور

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
المزيد

الثقافة

مشوار رمسيس مرزوق فى ذاكرة الإبداع على «يوتيوب الثقافة»

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض