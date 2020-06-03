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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم محطة السكة الحديد بأسيوط (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:24 م
تعقيم محطة السكة
تعقيم محطة السكة الحديد بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بعض الشوارع والميادين منها ميدان المحطة ومحطة السكة الحديد وشارع عمر مكرم وشارع الجامعة ومحمد على مكارم وامتداد يسري راغب وميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك مشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ أسيوط - في بيان اليوم - إن أعمال التطهير مستمرة بجميع المراكز والأحياء فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع.

وشدد محافظ أسيوط على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء.

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